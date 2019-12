A Modica la scarpa di qualità si chiama Lamonè

Modica - Dici due brand, e Tipe e Tacchi, per donna, e Attimonellis, per uomo, e apri un mondo. Perchè la scrapa di qualità, di fattura artigianale, con un design ricercato e unico è il paricolare che rende davvero elegante la scelta di un abbigliamento.

Ha aperto da qualche mese a Modica Lamonè, negozio di scarpe di lusso per donna e per uomo, rivenditore esclusivo di Tipi e Tacchi, e di Attimonellis.

Tipi e Tacchi, per la donna eclettica, che si muove con grazia e agilità tra momenti e ritmi di vita diversi. Non subisce i cambiamenti, li accoglie consapevolmente, restando focalizzata sulla sua natura, unica e libera, proprio come i modelli delle calzature Tipe e Tacchi: unici nell’espressione del gusto, liberi dalle tendenze uniformanti.

Indossa Tipe e Tacchi la donna che non intende rinunciare a nessuna delle sue priorità. Comfort e dinamicità sono garantiti dalla qualità dei materiali e dalla cura delle lavorazioni, fascino ed eleganza espressi dal design innovativo ed ispirato.

Lo sguardo sempre attento ai dettagli e la sensibilità per il bello la stringono in un patto indissolubile con la grazia, che le permette di osare tra accostamenti di colori e materiali, senza mai tradire eleganza ed originalità.

Le calzature Tipe e Tacchi accompagnano questa donna volitiva e indipendente tra le avventure della sua routine giornaliera, tra lavoro, vita mondana e momenti di relax, stando sempre al passo con lei.

Ma Lamonè è anche uomo.

Attimonelli’s incarna un nuovo concetto di ricca essenzialità. Sa lasciare il segno e sa quando calcare il tratto, in una combinazione equilibrata che restituisce l’immagine di un uomo pronto ad affrontare ogni momento di vita affermando con stile la sua personalità. L’esclusività del design si accorda con il rispetto del comfort per dar vita ad un viaggio trasversale tra dinamicità ed eleganza.

Partendo dalla consapevolezza della sua speciale sobrietà, Attimonelli’s dedica al suo uomo la cura per l’innovazione delle forme con inediti dettagli, a cui approda attraverso la ricerca della qualità raggiunta dalla selezione e dalla lavorazione dei materiali. L’uomo che indossa calzature Attimonelli’s vive ogni spazio con leggerezza, sempre ben saldo su sé stesso.

Per guardare il catalogo online basta andare su https://www.lamoneshoes.it.

Lamonè è in via Resistenza Partigiana 228 a Modica Sorda.