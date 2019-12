Droga, arrestate tre persone alla Marza

Pozzallo - I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno tratto in arresto in flagranza di reato due pregiudicati conviventi, P.V., di 31 anni, 31 e B.D. di 34 anni, perché a seguito di perquisizione nella loro abitazione di Contrada Marina Marza di Ispica hanno rinvenuto sostanze stupefacenti di vari tipi, già suddivisi in dosi da spacciare, nonché tutto l’occorrente, tra cui bilancini di precisione, per preparare le dosi di droga.

L’irruzione nell’abitazione è conseguente ai diversi servizi di appostamento ed osservazione svolti dai militari operanti presso l’abitazione degli arrestati, nel corso dei quali verificavano la presenza in loco di tossicodipendenti dei comuni vicini. Inoltre hanno rinvenuto la somma di 16.000 euro in banconote di piccolo taglio, ricavata dallo spaccio della cocaina, la cui illecita provenienza è comprovata dal rinvenimento di una agenda con gli appunti dell’attività di spaccio. Gli arrestati su disposizione della Procura della Repubblica di Ragusa, sono stati rispettivamente ristretti alla Casa Circondariale di Ragusa ed agli arresti domiciliari. A Pozzallo a seguito di perquisizione domiciliale eseguita con l’ausilio di una unità cinofila antidroga del Nucleo Carabinieri di Nicolosi, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ragusa un giovane pozzallese di 20 anni, perché deteneva illegalmente nella propria abitazione e parte occultati in una cavità del muro esterno di una abitazione vicina, vari tipi di sostanze stupefacenti (eroina, cocaina e hashish)nonché la somma in contanti di 180.00 euro circa in banconote di piccolo taglio, proventi dello spaccio di droga.