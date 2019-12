Droga a Pozzallo, denunciato 20enne

Pozzallo - A Pozzallo a seguito di perquisizione domiciliale eseguita con l’ausilio di una unità cinofila antidroga del Nucleo Carabinieri di Nicolosi, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ragusa un giovane pozzallese di 20 anni, perché deteneva illegalmente nella propria abitazione e parte occultati in una cavità del muro esterno di una abitazione vicina, vari tipi di sostanze stupefacenti (eroina, cocaina e hashish)nonché la somma in contanti di 180.00 euro circa in banconote di piccolo taglio, proventi dello spaccio di droga.