Morte di Irene Sauro, indagati il compagno e autista del camion

Augusta - La Procura di Siracusa ha emesso un avviso di garanzia per omicidio stradale nei confronti dei guidatori dei due mezzi coinvolti nello scontro in cui, il 22 dicembre scorso, sull'autostrada Siracusa-Catania, è morta Irene Sauro, 39 anni, consigliera comunale di Augusta.

I due indagati sono il compagno della vittima, che era alla guida dell’auto su cui viaggiava la donna, e il conducente di un autotreno che trasportava arance. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso accertamenti da parte della polizia stradale che ha eseguito i rilievi.

Intanto Irene è stata salutata dalla sua Leonforte.

In chiesa c'erano i compagni e le amiche d'Infanzia di Irene, gli amici di Augusta, oltre i suoi quattro fratelli straziati dal dolore.

Nell'omelia parole di conforto per i familiari della consigliera comunale di Augusta, anche se il dolore è insopportabile ed inaccettabile.

A Leonforte è stato lutto cittadino, dove Irene Sauro era apprezzata e stimata per la sua cultura, la sua preparazione e il suo impegno pubblico. Così ha scritto la professoressa Giovanna Maria, presidente dell’Università Popolare. “Una terribile tragedia che colpisce Leonforte, città natale della dottoressa Irene Sauro. Condoglianze alla famiglia anche a nome dell’Università Popolare di Leonforte, di cui era un’estimatrice”.

Al termine del rito funebre, all'uscita del feretro dalla chiesa, i presenti le hanno tributato un grande applauso.