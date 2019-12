Comiso - In occasione dell’evento Luce Finita Fest - Cinema Vona Illuminato, a Comiso il 27 Dicembre dalle 18,00 alle 24,00 la Galleria degli Archi si trasformerà in un set fotografico firmato Gianni Mania. Saranno realizzati, in collaborazione con Vincenzo Cupperi, ritratti singoli o di gruppo e in contemporanea verrà allestita una mostra con le foto realizzate.