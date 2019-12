Nuova Peugeot 208 Gt Line, il segreto è nel volante

Ragusa - Qual è il momento più importante nei primi secondi di guida di un'auto? Il momento in cui si impugna il volante e si prende confidenza con la sua fluidità, l'anbgolo di sterzata, le dimensioni stesse dello sterzo.

Chi sale sulla nuova Peugeot 208 ha subito una sensazione straniante. Perchè lo sterzo è così piccolo, maneggevole e paragonabile a un cockpit, da volervi ingannare fino a farvi credere che non guidate un'auto, ma un kart. O se volete, un piccolo aereo.

Abbiamo provato la nuova 208 Gt Line da 100 cavalli da 1200 centimetri cubici, cambio manuale, benzina. L'auto ripercorre il family feeling Peugeot dell'ultimo trentennio rendendolo più aggressivo e personale, con denti leonini sul frontale disegnati dal gruppo luci.

Dicevamo però del posto guida. A farla da padrone è il nuovo i-Cockpit con effetto 3D, con grafiche personalizzabili molto accattivanti.

Gli interni sono totalmente rinnovati con materiali morbidi in plancia e plastiche più rigide per i pannelli porta. La seduta è comoda e i sedili sono contenitivi. Sulla nuova 208 cambia anche la disposizione dei comandi dell’abitacolo che è stata rivista per migliorare l’ergonomia con nuovo display driver oriented.

Il nuovo display touch multimediale da 5. 7 o 10 pollici (come nella nostra 208 GT Line) è posto in alto al centro della plancia. Chiaro e personalizzabile con diverse cromie, il sistema è compatibile con AppleCarPlay™ ed Android Auto™ e Mirror Link tutti tramite cavo e non wireless.

Comoda la presenza di 4 prese USB (a seconda degli allestimenti) di cui una di tipo C e non manca la ricarica wireless per smartphone (optional).

Ci sono la frenata automatica di emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti (anche di notte), l‘avviso di abbandono involontario di corsia tramite correzione sul volante, Distance Alert (allerta rischio collisione), Driver Attention Alert (per monitorare la distrazione del guidatore) e la telecamera di riconoscimento dei limiti stradali. Sono dei sistemi di aiuto alla guida importanti per la sicurezza e sono di serie tutti gli allestimenti.