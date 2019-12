Extracomunitario ubriaco crea rissa e feriti la notte di Natale

Modica - Notte di Natale movimentata a Modica. Un extracomunitario, intorno alle 4 del mattino, in preda ai fumi dell’alcol, è andato in escandescenze in Piazza Matteotti, cominciando prima a infastidire e a offendere alcuni giovani, poi ha quasi sequestrato una ragazza chiudendosi all’interno del bagno di un pub del posto. Poco dopo è uscito tirando addosso una bottiglia di vetro ad un giovane, ferendolo alla mano. Sul posto è intervenuta una volante del Commissariato che ha riportato la calma in zona. Il giovane ferito è stato medicato in ospedale.

