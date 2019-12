Ciclismo: a Sambuca presentazione della Vini Zabù Ktm

PALERMO, 26 DIC La Ktm del palermitano Giovanni Visconti si veste con i colori siciliani e da quest'anno diventa Vini Zabù Ktm. La squadra che mette insieme venti ciclisti guidati da Visconti sarà presentata sabato alle 15,30 al Teatro Comunale "L'idea" di Sambuca di Sicilia, proprio a pochi km dai vigneti dove nasce Vini Zabù, sponsor siciliano di una squadra dal capitano siciliano.

Ad assistere alla presentazione, nel corso della quale sarà svelata la nuova livrea firmata BL Bicycle Line, ci saranno il team manager della Vini Zabù KTM Angelo Citracca, i dirigenti di Vini Zabù e Cantine Cellaro e il commissario tecnico della nazionale azzurra di ciclismo Davide Cassani.

La squadra, formata da Andrea Bartolozzi, Gianmarco Begnoni, Liam Bertazzo, Mattia Bevilacqua, Simone Bevilacqua, Manuel Bongiorno, Matteo Busato, Matteo De Bonis, Andrea Di Renzo, Lorenzo Fortunato, Andrea Garosio, Roberto Gonzalez, Alessandro Iacchi, Umberto Marengo, Jan Petelin, Veljko Stojnic, Leonardo Tortomasi, Etienne Van Empel, Giovanni Visconti, Luca Wackermann ed Edoardo Zardini si radunerà in Sicilia per allenarsi in vista del debutto stagionale con il programma delle prime gare che sarà svelato proprio a Sambuca di Sicilia. In ballo la possibile partecipazione alla Vuelta al Tachira in Venezuela o alla Vuelta a San Juan in Argentina con l'obiettivo di tornare sulle strade del Giro d'Italia dopo l'assenza del 2019.(ANSA).