Auto contro moto a Natale, un motociclista ferito

Modica - E' di 30 giorni la prognosi per il conducente di un Malaguti, coinvolto intorno alle 20 del giorno di Natale in un incidente stradale avvenuto in contrada Fosso Tantillo, a Modica. Il giovane, K.P., si è scontrato con una BMW, condotta da R.M.. Sul posto una pattuglia della polizia locale di Modica per i rilievi e per stabilire eventuali responsabilità.

Lo scooterista è stato trasportato al Pronto Soccorso da un'ambulanza del 118. Dopo i vari accertamenti, è stato ricoverato con un mese di prognosi.