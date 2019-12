Ragusa - Rocambolesco incidente in via Anfuso, a Ragusa. Una Ford Fiesta che viaggiava ad alta velocità è andata a sbattere contro diversi pali della pubblica illuminazione, poi si è cappottata e infine accartocciata. Il giovane alla guida è stato estratto dalle lamiere, ma non ha riportato ferite significative.

Sono intervenuti vigili del fuoco e vigili urbani.