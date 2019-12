Tir inchioda, Range Rover Sport infilzato

Ragusa - Incidente oggi pomeriggio, alle 14,45 lungo la Ragusa-Catania. Due i mezzi coinvolti nel sinistro. Un Tir e una Range Rover Sport. Stando a una prima ricostruzione, il mezzo pesante avrebbe frenato di botto, cogliendo di sopresa l'automobilista a bordo del Suv. Entrambi i veicoli procedevano in direzione Ragusa.

Il Range Rover è finito infilzato sotto il Tir, distruggendo la parte del cofano anteriore. Conseguenze non significative per l'automobilista. Sul posto, per i rilievi e la disciplina del traffico, che ha subito rallentamenti, i carabinieri.