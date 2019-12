Cappotta una Giulietta sulla Catania-Messina, tre feriti

Acireale - E' di tre feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina verso le 11, 30 sull'A18, Catania - Messina. Due auto sono entrate in collisione, forse durante un'accelerazione per un sorpasso, nella carreggiata in direzione Messina.

L'incidente si è verificato nella zona dello svincolo di Acireale. Una delle due vetture, una Giulietta Alfa Romeo, si è ribaltata e c'è voluto l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre gli occupanti dalle lamiere. Uno dei feriti è stato trasportato con l'elisoccorso al Cannizzaro di Catania, mentre gli altri due hanno fatto ricorso ai medici dell'ospedale di Acireale.

Il traffico automobilistico è andato in tilt con l'autostrada che è rimasta intransitabile per oltre un'ora.