Incidente mortale, l'ultima parata di Nino

Pachino - La Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta per omicidio stradale per la morte del portiere del Rosolini, Nino Malandrino, 19 anni, vittima dello schianto avvenuto nella notte tra venerdì e sabato sulla strada provinciale 26, in direzione Pachino.

Le indagini dei carabinieri di Noto puntano ad accertare se il conducente della Fiat 500 finita contro il muro, un altro calciatore, F. C., era in condizioni psicofisiche tali da guidare.

All'ospedale Di Maria di Avola dove è ricoverato, sono stati effettuati i prelievi per poter effettuare il test alcolemico.

Intanto oggi pomeriggio saranno in tanti a dare l'estremo saluto a Malandrino, 'Nino saracinesca', il portiere.

Il rito funebre comincerà alle 16,30 in chiesa Madre.