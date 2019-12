Un deposito abusivo di pesce a Portopalo

Portopalo di Capo Passero - La Guardia costiera di Siracusa ha individuato un deposito non autorizzato ricadente nel territorio di Portopalo di Capo Passero privo dei previsti requisiti tecnici necessari, per il quale è stata disposta da parte dell’ASP competente la chiusura immediata. Inoltre, è stata accertata la vendita di prodotto ittico di dubbia provenienza sui banchi del pesce di pescherie cittadine, totalmente privo di tracciabilità, ed è stata riscontrata la presenza di venditori abusivi ambulanti lungo le vie della città o nei mercati rionali.

Di particolare rilievo l’attività posta in essere giorno 27 dicembre scorso in cui, a seguito di segnalazione giunta alla Sala Operativa della Capitaneria, veniva accertata attività di pesca illegale nell’Area Marina Protetta del Plemmirio. Nello specifico, veniva segnalata la presenza di due pescatori subacquei che, al termine di una battuta di pesca, trasportavano il prodotto ittico a bordo di uno scooter del quale veniva fornita la targa. A seguito di visura al PRA, si accertava che proprietaria del mezzo risultava essere la figlia di un ristoratore: si procedeva pertanto ad effettuare una verifica presso il ristorante, dove veniva rinvenuto sia lo scooter che prodotto ittico privo di tracciabilità, verosimilmente frutto della battuta di pesca al Plemmirio.

Nell’operazione programmata “Mercato globale” sono state complessivamente condotte 95 ispezioni sulla filiera ittica, sequestrati complessivamente 260 chili di prodotto ittico e n. 76 vasetti di tonno all’olio di oliva privi di tracciabilità, elevate sanzioni amministrative per un totale di ventisettemila euro, deferito 1 soggetto all’Autorità Giudiziaria per frode in commercio ed effettuato il sequestro preventivo di un motopeschereccio, su disposizione dell’A.G., a causa dei numerosi sconfinamenti effettuati ripetutamente durante l’attività di pesca in mare da parte dell’equipaggio imbarcato.