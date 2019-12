Papa Francesco strattonato da una fedele, reazione con schiaffi. VIDEO

Città del Vaticano - Spiacevole incidente tra la folla per Papa Francesco stasera. Dopo la solenne celebrazione del Te Deum nella basilica di san Pietro il Pontefice è sceso sulla piazza San Pietro per ammirare il presepe plastic free che quest’anno è stato donato dal Trentino. Mentre si trovava a pochi metri dalla Natività si è avvicinato alla folla stipata dietro le transenne per salutare i fedeli.

A un tratto una donna gli ha preso la mano, strattonandogli il braccio. Il brusco movimento ha provocato dolore al Papa.

Sul suo volto sorridente è subito apparsa una smorfia, poi Francesco per liberarsi dalla stretta della signora è stato costretto a schiaffeggiare la mano della donna che continuava a tirargli la manica della talare bianca. Dietro di lui ha assistito alla scena il suo aiutante che gli portava la solita cartella di pelle nera.