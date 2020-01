Modica - Ubriaco, un vandalo ha preso di mira un pub di Corso Umberto, l’Otto Nero.

Un giovane ha prima iniziato a infastidire gli avventori di alcuni locali in Piazza Matteotti. Poi si è trasferito in Corso Umberto prendendo di mira un pub dove ha danneggiato ciò che gli capitava per le mani. Sono intervenute le forze dell’ordine che lo hanno bloccato e portato via, a smaltire la sbornia.