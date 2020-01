Quattro case a fuoco a causa dei botti di Capodanno

Catania - A Catania poco dopo la mezzanotte i vigili del fuoco sono intervenuti per tre incendi in abitazioni, che fortunatamente non hanno coinvolto persone. Il primo incendio è avvenuto alle 00.05 aMascalucia ed ha interessato una casa su due piani, con le fiamme che si sono estese fino al tetto del fabbricato. Alle 00.10 una squadra è intervenuta invece in via Giordano Bruno, in centro città, per un incendio divampato in un appartamento all'ultimo piano di un edificio disposto su quattro livelli.

Il rogo, che ha interessato arredi e suppellettili, ha causato ingenti danni materiali. Infine, il terzo intervento è stato alle 00.35 in via Mirko, ancora nel centro cittadino.

Ad Acireale, fiamme in un appartamento di piazza Europa. In Sicilia a causa dei botti, gli interventi dei pompieri sono stati 42.