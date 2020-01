Brutto incidente davanti all'ospedale di Scicli

Scicli - Incidente stradale stamani, alle 11, in via Ospedale, davanti all'ospedale Busacca. A scontrarsi due auto: una Fiat Panda e una Lancia Y10. La peggio è toccata al conducente della Fiat Panda che è stato trasportato all’ospedale “Maggiore” di Modica per le prime cure mediche. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia Locale che ha effettuato i rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica del sinistro stradale.

Uno dei due conducenti è stato sottoposto all’esame di alcoltest.