Incendiata l'auto del presidente del consiglio comunale

Rosolini - Fiamme all'auto del presidente del Consiglio comunale, Piergiorgio Gerratana. Gli incendiari hanno agito la scorsa notte in via Gonzaga, appiccando le fiamme alla vettura dell'esponente del Partito Democratico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Noto ed i carabinieri del Nucleo radiomobile della città barocca. Nel luogo dove è stato compiuto l'attentato, non ci sarebbero telecamere che avrebbero ripreso l'azione dei malviventi.

Piergiorgio Gerratana è stato per un mese anche assessore regionale nel governo Crocetta.