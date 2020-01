Investe auto nella corsia di emergenza, un ferito

Augusta - Un incidente stradale si è verificato oggi sulla strada Statale 114, in territorio di Augusta. Un'auto che si trovava nella corsia di emergenza della Statale è stata tamponata da una Tiguan che viaggiava in direzione Siracusa. L'impatto è stato violento tanto da fare finire il conducente della vettura in sosta al centro della carreggiata. Scattato l'allarme sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno trasportato il ferito al Pronto soccorso del Muscatello di Augusta.

Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno provveduto a rimuovere l'auto incidentata dalla strada. Il ferito non è in pericolo di vita.