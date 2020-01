Incendiato un villino a Marina di Modica

Modica - Un villino in via dei Giacinti a Marina di Modica è andato a fuoco a causa di una probabile mano incendiaria.

Il fuoco è stato appiccato alcuni gironi fa. Solo oggi alcuni passanti, notando le pareti esterne annerite e gli infissi divorati dalle fiamme, hanno avvertito i carabinieri. Sul posto anche la polizia. Sono stati i vigli del fuoco ad aprire gli ingressi della casa abitata in estate.

Dalle prime ricostruzioni pare che all'interno della casa siano state trovate delle bambole di gas, inspiegabilmente e fortunatamente inesplose nonostante la combustione degli arredi.

L’abitazione, residenza estiva di una famiglia originaria di Modica ma residente fuori, ha subito danni rilevanti. Un fatto doloso di grande gravità e incomprensibile nella sua esecuzione.