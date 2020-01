Incidente sulla Modica-Ispica, tre ambulanze per i soccorsi

Modica - Brutto incidente della strada sulla Modica-Ispica via Beneventana, all'altezza della curva Gigi Olivari.

Tre le ambulanze inviate sul posto dal 118.

C'è una Bmw serie 3 fuori strada, e pare diversi feriti. Una donna ferita grave. La Bmw ha sfondato un muro di cemento armato di contenimento della carreggiata per una lunghezza di cinque metri. Pare che gli occupanti dell'auto avessero trascorso la serata in un vicino locale.

Il caso ha voluto che in transito ci fosse un operatore del 118 non in servizio. L'uomo ha prestato i primi soccorsi. Si tratta si un incidente autonomo. Pare che l'auto andasse ad alta velocità. L'uomo alla guida potrebbe essere sottoposto a test alcolemico.

Notizia in aggiornamento.