Sicilia, il vento fa volare gli alberi

Palermo - Auto sbattute dal vento in autostrada, difficoltà per gli aerei all'atterraggio.

Decine le chiamate con richieste di soccorso ai vigili del fuoco la scorsa notte per il forte vento che si è abbattuto sopratutto nella zona delle Madonie. Diversi alberi finiti sulle auto, verande e coperture volate via. Alcuni sindaci dei comuni madoniti hanno invitato scrivendo sui social a non uscire di casa o di farlo solo per le emergenze. Una situazione molto seria che ha impegnato numerose squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile comunale. A Palermo una palma è caduta in piazza Crispi.