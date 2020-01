Sequestrati 1.200 ricci di mare, multa di 2 mila euro

Santa Croce Camerina - Gli uomini della Capitaneria di porto di Pozzallo, congiuntamente con i militari in servizio presso l’Ufficio locale marittimo di Scoglitti, hanno effettuato un’importante operazione di contrasto alla pesca illegale del riccio di mare Paracentrotus lividus.

Durante l’attività di pattugliamento costiero nel territorio di Punta Secca, nel Comune di Santa Croce Camerina, i militari operanti notavano la presenza di diversi sub riconosciuti in attività di pesca fraudolenta. Dagli immediati controlli risultava, infatti, che i pescatori “non professionisti” portavano a compimento la loro attività illecita in violazione delle norme vigenti che prevedono, per i ricci di mare, il limite di cattura massimo di 50 esemplari, avendone pescati ben oltre 1.200 esemplari. Ai danni dei soggetti colti in flagranza, riconosciuti e bloccati anche mediante il prezioso supporto fornito da una pattuglia della Polizia di Stato della Questura di Ragusa, è stata elevata una sanzione amministrativa di 2.000 euro, mentre i ricci sono stati rigettati in mare, ancora vivi.