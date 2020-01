Chiodi nel pandoro per punire il cane Zack, cucciolo salvato

Noto - Una ventina di chiodi dentro due fette di pandoro.

Un gesto disumano che i proprietari di Zack hanno denunciato ai Carabinieri.

Per fortuna Zack non ha mai ingerito quel pandoro. Natale 2019, il padrone del cucciolo si trova fuori Noto insieme con la sua famiglia. Alcuni vicini di casa, a cui la famiglia aveva chiesto di prendersi cura del cucciolo in loro assenza, hanno notato per caso questi due pezzi di pandoro con all’interno alcuni chiodi, preferendo così “trasferire” il cane in attesa del rientro dei padroni.

Al rientro, hanno formalizzato denuncia ai Carabinieri di Noto, raccontando quanto successo e aggiungendo che potrebbe essersi trattato di un gesto per punire il piccolo Zack, reo di abbaiare un po’ troppo visti i continui botti esplosi nel periodo natalizio nel quartiere.