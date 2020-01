Misteriosa morte di un uomo trovato cadavere in piazza

Siracusa - Il cadavere di un uomo di 45 anni è stato trovato in piazza Santa Lucia, a Siracusa. La polizia è stata avvisata da alcuni passanti: sembra che l’uomo fosse fuggito da una comunità di recupero poche ore prima. La Procura ha aperto un’inchiesta per accertare le cause del decesso. La polizia sta acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire gli ultimi istanti di vita della vittima.