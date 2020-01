Sparatoria a Vittoria, fermato l'uomo che ha esploso i colpi

Vittoria - Alle prime ore dell’alba di sabato 11 gennaio 2020, le volanti del Commissariato di P.S. di Vittoria sono intervenute nella centralissima piazza del Popolo, per segnalazione di una rissa con uso di armi da fuoco. Sul posto, gli agenti constatavano che si era trattato di una lite scaturita per futili motivi, poi degenerata con il ferimento, fortunatamente non grave, a seguito di colpi di arma da fuoco, di un ragazzo ed una ragazza, medicati presso il locale ospedale e successivamente dimessi. Le indagini, subito avviate dagli investigatori della Squadra Mobile e del locale Commissariato di P.S., col supporto della Polizia Scientifica e del Reparto Prevenzione Crimine di Catania, consentivano, nell’arco di poche ore, di accertare che si era trattato di una lite, iniziata all’interno di un pub nei pressi della citata piazza, degenerata subito dopo con il ferimento dei due malcapitati e consentivano altresì di individuare e catturare il soggetto gravemente indiziato di essere l’autore del folle gesto che, dopo aver perpetrato il delitto, aveva fatto perdere le proprie tracce. Infatti le attività di ricerca avviate immediatamente dalla Polizia di Stato hanno consentito di rintracciare il pericoloso soggetto che veniva quindi catturato.

I due ragazzi feriti, trasportati entrambi presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Vittoria, hanno riportato una prognosi rispettivamente di 20 e 25 giorni s.c.

Alla luce della gravità dei fatti, dato il pericolo di fuga, il soggetto veniva sottoposto a fermo di indiziato di delitto per il reato di tentato omicidio.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato veniva condotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Un altro soggetto veniva invece denunciato a piede libero per favoreggiamento personale.