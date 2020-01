Apple taglia il valore del suo usato

Usato sicuro si diceva un tempo per le auto; per Apple il valore del suo, di usato, scende. Con delusione dei suoi fidelizzati clienti. E così cala il valore della permuta di iPhone, iPad, Mac e Watch.

Ecco quanto valevano gli iPhone per Apple in Italia fino a poche ore fa:

Phone Xs Max fino a 500 euro

iPhone Xs fino a 420 euro

iPhone XR fino a 310 euro

iPhone X fino a 340 euro

iPhone 8 Plus fino a 270 euro

iPhone 8 fino a 190 euro

iPhone 7 Plus fino a 190 euro

iPhone 7 fino a 110 euro

iPhone 6s Plus fino a 90 euro

iPhone 6s fino a 60 euro

ed ecco quanto valgono ora dopo l’aggiornamento effettuato da Apple nelle scorse ore:

iPhone XS Max Fino a € 430

iPhone XS Fino a € 380

iPhone XR Fino a € 300

iPhone X Fino a € 300

iPhone 8 Plus Fino a € 220

iPhone 8 Fino a € 170

iPhone 7 Plus Fino a € 150

iPhone 7 Fino a € 90

iPhone 6s Plus Fino a € 90

iPhone 6s Fino a € 60