Incidente, muore calciatore dilettante

Palermo - Un calciatore, Marco La Barbera, 31 anni, che militava nella squadra dell’Asd San Giorgio Piana 2014, squadra del campionato di Prima Categoria, è morto la notte scorsa a causa di un incidente stradale avvenuto nel Palermitano. Il sinistro si è verificato sulla strada che in provincia di Palermo collega i centri abitati di Altofonte e Piana degli Albanesi. Due le persone ferite.

"Oggi purtroppo ci svegliamo con una tremenda notizia che ci deve fare riflettere su quanto importante sia la nostra vita - si legge sul profilo Facebook della squadra -. A causa di un grave incidente stradale, nella notte, Marco La Barbera ci ha lasciato. Un vero compagno di squadra, un ragazzo serio, educato, rispettoso, sempre con il sorriso che sapeva farsi volere bene".

Nell’impatto sono rimaste ferite anche due donne, una 28enne e una 52enne, trasportate all’ospedale Policlinico. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, intorno all’una, per cause ancora da accertare, lungo la provinciale 5 in contrada Rebuttone, le auto su cui viaggiavano il 31enne e le due donne, due Fiat Seicento, si sarebbero scontrate.