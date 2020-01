Incidente stradale sulla Siracusa–Catania: feriti bimbo e ragazzina

Augusta - Incidente stradale oggi intorno alle 15,30 sull’autostrada Catania – Siracusa in direzione sud quando, al km 17 nel territorio di Augusta, la conducente di una Ford Fiesta ha perso il controllo dell'utilitaria.

Sul posto sono intervenuti Polizia Stradale e sanitari del 118, che hanno trasportato i due passeggeri in ospedale per ricevere le cure del caso. Si tratta di una ragazza di 17 anni, P.G., trasferita all'ospedale di Lentini, e di un bambino di 4 anni, F.B., portato al Policlinico a Catania. Le condizioni di entrambi non dovrebbero destare particolare preoccupazione, illesa la mamma del bimbo alla guida del mezzo.