Droga, 5 giovani beccati a Ragusa

Ragusa - Nella rete dei carabinieri di Ragusa sono finiti 5 giovani tra cui un minorenne.

Il tutto è iniziato dal controllo di alcuni ragazzi ragusani trovati in possesso, in circostanze e luoghi diversi, di modici quantitativi di stupefacente: un 19enne in possesso di una dose di hashish, un 18enne di 3 grammi di marijuana ed un 17enne di una dose di marijuana. Tutti sono stati segnalati amministrativamente all’autorità prefettizia.

Al 19enne che era alla guida di uno scooter è stata anche immediatamente ritirata la patente come previsto dalla legge.

In un’altra occasione i militari hanno fermato un’auto e si sono accorti del nervosismo mostrato dal passeggero. A seguito di un controllo approfondito ed una perquisizione personale il 20enne ragusano, già noto alle forze di polizia, è stato trovato in possesso di 11 grammi di marijuana suddivisa in dosi e sicuramente destinata allo spaccio. L’uomo è stato quindi denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente.

Il bottino più grande è stato infine quello trovato ad un vittoriese, 29enne con precedenti di polizia, fermato alla guida della sua auto e trovato in possesso di 105 grammi di marijuana di altissima qualità, come è stato certificato dalle analisi qualitative effettuate dall’ASP di Ragusa.

Il 29enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio dello stupefacente e posto ai domiciliari, nella giornata di ieri, a seguito di udienza di convalida, l’uomo è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nel Comune di Vittoria.

Tutto lo stupefacente è stato sequestrato amministrativamente o penalmente come previsto dalle diverse procedure.