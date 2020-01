Donna ucraina trovata morta in casa, indagini dei Carabinieri

Ragusa - E' stata trovata priva di vita stamani dal marito nel letto della sua casa a Ragusa una donna ucraina di 54 anni.

La donna aveva trascorso una serata in compagnia di amici e al suo rientro in tarda notte a casa è andata a letto. Pare che avesse bevuto alcolici esagerando un po'. Stamani il coniuge ha rinvenuto la donna nel suo letto a faccia in giù nel cuscino, priva di vita. Sulle possibili cause della morte, che potrebbero essere anche naturali, stanno indagando i carabinieri. L'abitazione della donna è stata posta sotto sequestro.