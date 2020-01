Scicli - Auto in fiamme in via Spana, sulla Scicli-Modica, oggi pomeriggio. Una Alfa Romeo 159 è stata avvolta dalle fiamme mentre viaggiava in direzione di Scicli.

Forse a causa di un cortocircuito, la berlina ha preso fuoco. Illeso il conducente che è prontamente sceso dall’auto alla vista delle prime fiamme. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco, ma dell'auto è rimasto ben poco. Sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia Municipale di Scicli per regolare il traffico veicolare.