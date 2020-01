21enne, sciclitano, nel guinnes dei primati: tolta la patente 2 volte

Scicli - Bartolo A. è uno sciclitano che punta a entrare nel guinness dei primati.

Ha 21 anni ed è riuscito a farsi togliere due volte la patente di guida. E dire che la patente si consegue a 18 anni...Tre anni sono tuttavia bastati, al nostro, per ambire a diventare un recordman. Gli hanno tolto la patente due volte. La prima, perchè drogato era al volante della sua macchina.

Ma Bartolo è volenteroso, è andato all'estero, si è fatto dare una nuova patente in Germania, ed è tornato nel paese natio.

La seconda volta gliel'hanno tolta, dopo che sabato sera, in via Marconi, a lato di piazza Italia, ha preso in pieno una saracinesca, a folle velocità, a bordo della sua fiammante Hyundai Matrix.

Pochi minuti prima in quell'angolo si attardavano a parlare due signore con passeggino. Sottoposto all'alcol test, è risultato ubriaco, stavolta.