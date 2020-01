Comiso, il cane trova la droga a un 24enne

Comiso - I carabinieri hanno eseguito delle perquisizioni nella città di Comiso e tratto in arresto un 24enne incensurato del luogo, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri del Nucleo Investigativo hanno individuato nel soggetto un possibile obiettivo di interesse nella lotta alla droga.

Gli oggettivi riscontri hanno indotto i Carabinieri ad effettuare nella mattinata di ieri, unitamente ad “Ivan” (questo il nome del cane labrador antidroga del Nucleo Carabinieri Cinofili di Nicolosi che ha partecipato all’operazione), una perquisizione nell’abitazione del 24enne.

All’esito dell’attività i militari operanti hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro 90 grammi di marijuana, due bilancini di precisione, nonché denaro contante e materiale per il confezionamento della sostanza.

Gli elementi raccolti consentivano ai militari dell’Arma di delineare un preciso quadro indiziario che, d’intesa con la Procura della Repubblica di Ragusa, faceva sì che a carico del predetto scattasse l’arresto. Dopo le formalità di rito espletate in caserma, l’arrestato è stato sottoposto ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.