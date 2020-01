Pietro Montandon con Lunaria in teatro a Ragusa

Ragusa - Il cunto si fa alta letteratura. Al Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla, l’1 e il 2 febbraio, un grandissimo Pietro Montandon ammalierà il pubblico ibleo con il suo Lunaria. Diciannove personaggi, lui da solo sul palcoscenico per narrare con tratti onirici la vicenda del Viceré di Palermo. Montandon prende a modello il genere del cunto e lo plasma sulla favola teatrale scritta da Vincenzo Consolo e pubblicata nel 1985. A fare da sfondo una Sicilia malinconica e riflessiva che vede tutti i personaggi della storia ruotare attorno a un manichino con indosso il vestito dei Vicerè, tra dialoghi fissi e continui interscambi. La messa in scena, diretta da Daniela Ardini, sarà impreziosita da un’intrigante scenografia che darà luce alla straordinaria capacità recitativa di Montandon.

Orario spettacoli: sabato 1 febbraio, ore 20.30; domenica 2 febbraio, ore 18.30.

Come sempre gli appuntamenti saranno accompagnati da un AperiTeatro a cura di FarEventi.

