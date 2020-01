Quartiere assediato per sfratto. Casa venduta all'asta al dieci per cento

Vittoria - Un quartiere assediato dalle forze dell'ordine per consentire all'ufficiale giudiziario di eseguire lo sfratto degli ex proprietari di una casa venduta all'asta per 30 mila euro, a fronte di un valore, asseverato dal Consulente Tecnico d'Ufficio, di 300 mila euro.

E' successo in via Leopardi, a Vittoria. La ex proprietaria è la signora Scollo, conosciuta a Vittoria perchè titolare in passato di una attività commerciale. Un suo congiunto, in occasione di un precedente tentativo di sfratto, aveva minacciato di far saltare la casa in aria. Una cinquantina di militari hanno circondato il quartiere per consentire l'esecuzione immobiliare.