75 chili di cibo scaduto sequestrato a un ristorante di Ortigia

Siracusa - I Carabinieri della Stazione di Ortigia, coadiuvati da personale del servizio igiene degli alimenti e della nutrizione hanno svolto un servizio finalizzato a verificare il rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare e l’applicazione dei relativi regolamenti comunitari, controllando alcuni esercizi di ristorazione siti nel centro storico cittadino.

Nel corso del servizio è stata disposta la chiusura immediata di un ristorante ubicato nell’isola di Ortigia nel quale è stata riscontrata la non-idoneità infrastrutturale sia dei locali adibiti a servizi igienici sia di quelli ove i dipendenti si cambiavano per prestare servizio ed al quale sono state inoltre contestate, con l’ulteriore comminazione di una sanzione amministrativa di € 1000, carenze igienico sanitarie inerenti l’inadeguata conservazione degli alimenti.

Le attività hanno portato inoltre al sequestro amministrativo di complessivi 75 chilogrammi di vari prodotti alimentari scaduti o privi di etichetta di riconoscimento/tracciatura, in particolare pasta fresca, prodotti ittici, preparati di carne e pesce.