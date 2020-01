Auto investe un'asina e la uccide

Avola - Ancora un incidente causato da un animale vagante. Nella notte tra sabato e domenica alle 4 del mattino, sulla Strada statale 115 Avola-Noto, si è verificato uno scontro tra una Nissan e un'asina.

Il povero animale è morto sul colpo. L'uomo alla guida della vettura ha riportato lesioni, fortunatamente non gravi, ed è stato ricoverato all’ospedale Di Maria di Avola. Il veicolo procedeva in direzione di marcia Avola e lo scontro è avvenuto al km 383,00.

Sono in corso le indagini per accertare chi sia il proprietario dell’animale, che era sprovvisto di microchip, come constatato dal veterinario dell’Asp intervento sul posto. A eseguire i rilievi la Polizia municipale di Avola.