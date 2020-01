Acate - Incendio sabato sera in una casa di via Cavour ad Acate. L'abitazione era disabitata. Sul posto due squadre di Vigili del Fuoco, che hanno lavorato tre ore per avere ragione delle fiamme. Solo tanta paura per i vicini residenti svegliati dall'acre odore di fumo. Non si conoscono i motivi del rogo. Sul posto i Carabinieri.