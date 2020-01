Scicli, cane trafitto da balestra

Scicli - Un cane è stato gravemente ferito a Scicli con un balestra da caccia. A trovare l’animale agonizzante la padrona che lo ha subito portato dal veterinario. È stato necessario un intervento chirurgico per rimuovere la freccia conficcata nella parte superiore della schiena. Appena qualche millimetro più in là e per il povero animale, divenuto bersaglio vivente di qualche folle criminale, non ci sarebbe stato scampo alla morte.

L’ennesimo episodio di crudeltà nei confronti di creature indifese.