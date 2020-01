Droga, tre arresti ad Acate

Acate - I Carabinieri hanno eseguito mirati servizi di osservazione e controllo ad Acate in contrada Piano Torre, rinvenendo di fatto una vera e propria fattoria della droga, sequestrando 125 dosi di cocaina pronte per essere spacciate, soldi e bilancino di precisione.

I militari hanno concentrato la loro attenzione su alcuni movimenti sospetti in una stalla e, dopo averla monitorata per diversi giorni, anche con servizi notturni, è scattato il blitz durante il quale sono stati trovati all’interno Gagliano Daniele cl. 1993, Gagliano Francesco cl.1989 e G.G. 37enne per i quali si sono aperte le porte della Casa Circondariale di Ragusa.

Tutti, dinanzi all’Autorità Giudiziaria di Ragusa, dovranno rispondere del reato di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacente.