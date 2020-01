Si ribalta un trattore, muore un bracciante

Palma di Montechiaro - Rosario Lo Vasco, agricoltore di 53 anni era alla guida del suo trattore intento ad arare un appezzamento di terreno, stamani, quando per cause ancora non chiare, il mezzo si è ribaltato.

Lanciato l’allarme sul posto sono arrivati gli uomini del 118, che a causa delle condizioni critiche dell’uomo, hanno hanno richiesto l’intervento di un elisoccorso dall’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta, che pero al suo arrivo ha trovato il 53enne già morto.

Della ricostruzione della tragedia si stanno occupando i carabinieri.