Botte in classe: dirigente scolastica, fiducia magistratura

Vittoria - "Sono in attesa di ricevere una comunicazione ufficiale da parte degli organi inquirenti ma confido nell'operato della magistratura che saprà di certo fare chiarezza sulla vicenda".

Lo dice la dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo 'Portella della Ginestra', Daniela Mercante, dopo i fatti accaduti nella sezione di scuola materna 'Che Guevara' che hanno portato all'arresto di due maestre per maltrattamento dei bambini in classe. "Da parte mia ribadisco - aggiunge - l'impegno massimo di presenza attenta e amorevole nei confronti di tutti i bambini e delle loro famiglie".

