Morire di malaria, nel 2020, in Sicilia

Agrigento - Un viaggio in Nigeria, progettato e realizzato. Al ritorno a casa, ad Agrigento, Loredana aveva febbre alta e inappetenza. E' morta dodici giorni dopo essere andata per la prima volta al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio - dove era stata, nove ore in attesa di assistenza nonostante avesse detto d'essere stata in Africa - e dopo 7 giorni in rianimazione nello stesso ospedale.

Loredana Guida, insegnante e giornalista da 15 anni (collaborava con il Giornale di Sicilia e AgrigentoNotizie), è morta stanotte. Ad ucciderla è stata la malaria terzana maligna (da Plasmodium falciparum), lo stesso ceppo, il peggiore, che il 2 gennaio 1960 uccise il leggendario Fausto Coppi.

La Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta, sta già disponendo l'acquisizione delle cartelle cliniche in ospedale e l'esame autoptico. Il fascicolo - per l'ipotesi di reato di omicidio colposo - è a carico di ignoti. Loredana, il giorno 15 gennaio, si era presentata in pronto soccorso proprio a causa della forte febbre e aveva fatto presente ai medici di essere stata in Africa. La Regione ha già disposto l'acquisizione delle cartelle cliniche e ha fatto sapere che invierà un'informativa all'autorità giudiziaria.