Scicli piange Pallina, la cagnolina morta avvelenata

Scicli - La cuccia del cane Italo oggi ospita un altro cane, adottato dai vigili urbani. Scicli è estranea, per cultura e sensibilità, agli episodi di violenza sugli animali. Non potrebbe essere altrimenti in una città che conta oltre mille cavalli, amati e tenuti quasi nello stato di famiglia dai loro proprietari. Ma l'avvelenamento di Pallina, e la freccia lanciata contro un altro cagnolino, per fortuna sopravvissuto, hanno creato sgomento.

Il servizio di Chiara Scucces per il Tg di Video Regione.