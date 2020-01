A Mattino 5 le mamme dei bimbi picchiati dalle maestre

Vittoria - MattinoCinque, in onda sulla rete ammiraglia Mediaset, ha raccolto stamani le testimonianze delle mamme e dei papà della scuola materna nella quale insegnavano le due maestre di 59 e 54 anni arrestate per maltrattamenti ai danni dei loro alunni.

In collegamento con Federica Panicucci, le mamme hanno raccontato: "Mio figlio tornava a casa con dei lividi, ma avendo meno di tre anni pensavo fossero i classici lividi che un bimbo così piccolo si procura cadendo". "

Mia figlia - racconta un papà- è proprio la bambina che, nel video diffuso dalla Polizia, si vede mentre viene picchiata e strattonata. Non potete capire cosa ho provato. Ringraziamo la Polizia e chiediamo le telecamere in tutte le scuole perché non ci siano più queste violenze".

"Mia figlia- dice un'altra mamma- la notte non dorme bene e, con ancora gli occhi chiusi, picchiava la sorellina che dorme nel letto con lei. Ora capisco perché e mi spiego anche perché le maestre, quando arrivavamo in classe all'improvviso, perché magari dimenticavamo di dare qualcosa ai nostri figli, ci rimproveravano obbligandoci ad avvisarle prima di andare".

Forte, per tutti i genitori, il senso di colpa per non essersi accorti prima di quanto stesse accadendo. A loro, sia la Panicucci che gli ospiti in studio hanno però rivolto tutti parole di conforto. "Nessuno - ha detto la conduttrice di MattinoCinque- può arrivare a pensare qualcosa di simile, soprattutto perché si ha fiducia nei docenti, altrimenti non affideremo mai i nostri figli a loro".