Cappotta una Peugeot 206, un ferito

Modica - Incidente autonomo stamani intorno alle 8 lungo la strada Modica-Ispica. Una Peugeot 206 è cappottata su se stessa per cause ancora poco chiare. All'interno un automobilista, che ha riportato lesioni, a una prima apparenza, non gravi. Sul posto l'ambulanza del 118, che ha trasferito il ferito all'ospedale Maggiore di Modica.