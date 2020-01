Furto al poliambulatorio di Chiaramonte, preso un 23enne

Chiaramonte Gulfi - I Carabinieri della Stazione di Chiaramonte Gulfi, nella giornata di lunedì 27.1, in ottemperanza all’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Tribunale di Ragusa, hanno tratto in arresto Corrado Cascione, 23enne, in quanto ritenuto responsabile del reato di furto aggravato in danno ad un poliambulatorio medico di Chiaramonte Gulfi.

Le indagini dei Carabinieri sono scattate nel mese di dicembre 2019, allorquando Cascione aveva messo a segno un furto presso il locale presidio sanitario, asportando del denaro contante provento del pagamento dei ticket per le prestazioni sanitarie effettuate dal medico denunciante.

Il provvedimento restrittivo scaturisce dall’attività investigativa svolta dai Carabinieri della locale Stazione, che ha consentito di raccogliere elementi di reità a carico del Cascione grazie ad un’attenta analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti in zona, comparate con gli abiti utilizzati dal malvivente durante la commissione del furto e sequestrati dai militari dell’Arma in occasione di una perquisizione domiciliare presso la sua abitazione.

Tutt’ora sono in corso ulteriori indagini finalizzate alla scoperta degli autori di numerosi furti in abitazione commessi nel centro storico del Comune di Chiaramonte Gulfi.

Il Cascione, che in passato è stato più volte arrestato dai Carabinieri per evasione, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Siracusa su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.