Uccide la propria compagna e la figlia di lei: poi si uccide

Mussomeli, Caltanissetta - Omicidio-suicidio nella notte a Mussomeli, in provincia di Caltanissetta. Un uomo di 33 anni, Michele Noto, ha ucciso la compagna di 42 anni, Rosalia Mifsud e la figlia di lei, Monica Diliberto, di 27. All’origine della tragedia, secondo le prime informazioni, un amore non ricambiato. L’uomo, dopo la mezzanotte, avrebbe sfondato la porta dove abitavano le due donne, in via Santa Maria Annunziata, e dopo l’irruzione avrebbe aperto il fuoco prima verso la 42enne, poi nei confronti della figlia di quest’ultima. A quel punto avrebbe rivolto la rivoltella verso di sè, uccidendosi. A scoprire i corpi il figlio della donna uccisa.

Sul posto sono arrivati i carabinieri, allertati dal figlio e fratello delle vittime. Quando gli uomini dell’Arma e il personale del 118 sono arrivati, tutti e tre erano già privi di vita. Sono in corso indagini per stabilire l'esatta dinamica della tragedia e verificare il movente della tragedia.